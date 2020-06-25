23 июня в Республике Удмуртия приняли закон "О некоторых вопросах развития туризма и туристской деятельности в Удмуртии", который определяет приоритетные задачи и направления развития туризма в регионе.
Предполагается, что благодаря принятию данного закона в Удмуртии улучшатся условия для развития туризма, а путешествия станут более доступными для граждан.
Сумма денежной компенсации, которую назначит суд Михаилу Ефремову за непреднамеренное убийство курьера Сергея Захарова, составит около миллиона рублей.