В Удмуртии приняли закон о развитии туризма

23 июня в Республике Удмуртия приняли закон "О некоторых вопросах развития туризма и туристской деятельности в Удмуртии", который определяет приоритетные задачи и направления развития туризма в регионе.

Как это отразится на развитии туризма?

документ предполагает разработку единой туристической символики и фирменного стиля Удмуртии, создание туристского информационного центра;

закон регулирует вопросы межведомственного взаимодействия в сфере туриндустрии, привлечения в эту сферу инвесторов и общественности;

определяет меры государственной поддержки туризма, обеспечение доступа к туристическим объектам региона, включая доступ для незащищенных категорий граждан, разработку и внедрение экскурсионных программ и поддержку работодателей, участвующих в развитии социального туризма;

Предполагается, что благодаря принятию данного закона в Удмуртии улучшатся условия для развития туризма, а путешествия станут более доступными для граждан.