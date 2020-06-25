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В Ленобласти заболеваемость пневмонией выросла почти в два раза

Здоровье

В Ленинградской области увеличилось число случаев заболевания заболеваемость внебольничной — показатели превышены на 65%.

Как сообщили в Роспотребнадзоре по Ленобласти, данная ситуация вызывает тревогу у медицинских специалистов. В настоящее время в области выявлено 6284 подтвержденных случая данного заболевания.

Стоит отметить, что коронавирус диагностировали у 4170 человек. Средний темп прироста составляет 1,3% в неделю, а с 9 мая данный показатель всегда ниже, чем в целом по стране.

В последнее время уменьшается число пациентов, у которых болезнь протекает без клинической картины.

Больше всего случаев выявлено в следующих районах Ленобласти:

  • Всеволожский;
  • Гатчинский;
  • Бокситогорский;
  • Киришский;
  • Приозерский.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, согласно статистике, коронавирус протекает бессимптомно почти у 40% инфицированных, а у 22% зараженных развивается пневмония.

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