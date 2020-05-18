У 22% заболевших коронавирусом развивается пневмония

Статистика показывает, что коронавирус протекает бессимптомно почти у 40% инфицированных, а у 22% зараженных развивается пневмония.

Об этом рассказала вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.