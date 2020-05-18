Статистика показывает, что коронавирус протекает бессимптомно почти у 40% инфицированных, а у 22% зараженных развивается пневмония.
Об этом рассказала вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.
"Сегодня в структуре всех случаев, которые зарегистрированы на территории России, а их 290 678, внебольничные пневмонии составляют почти 22%, острые респираторные заболевания — 32% и контактные беcклинические проявления — 44%", — сообщила чиновница.
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