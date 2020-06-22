Диетолог назвала продукты, которые помогут избавиться от жира на животе

Врач-диетолог Марина Аплетаева рассказала, каких правил следует придерживаться, чтобы избавиться от лишних килограммов.

Специалист отметила, что людям, которые хотели бы убрать с себя лишние жир, особенно в области живота, нужно включить в свой рацион питания продукты, в состав которых входят полиненасыщенные жирные кислоты. Речь идет о таких продуктах, как:

орехи;

морская рыба;

растительные масла.

Эти жирные кислоты важны также для сохранения мышечной массы.

Кроме того, следует употреблять в пищу продукты с содержанием пищевых жиров. Сбросить вес помогут аминокислоты, такие как фенилаланин, тирозин и триптофан. Они помогают контролировать аппетит, снижая при этом чувство голода.

Также следует употреблять продукты белкового происхождения. В рацион нужно включить минимум 60 г животного белка.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врач-эндокринолог объяснила, как избавиться от жира на животе.