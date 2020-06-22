Врач-диетолог Марина Аплетаева рассказала, каких правил следует придерживаться, чтобы избавиться от лишних килограммов.
Специалист отметила, что людям, которые хотели бы убрать с себя лишние жир, особенно в области живота, нужно включить в свой рацион питания продукты, в состав которых входят полиненасыщенные жирные кислоты. Речь идет о таких продуктах, как:
Эти жирные кислоты важны также для сохранения мышечной массы.
Кроме того, следует употреблять в пищу продукты с содержанием пищевых жиров. Сбросить вес помогут аминокислоты, такие как фенилаланин, тирозин и триптофан. Они помогают контролировать аппетит, снижая при этом чувство голода.
Также следует употреблять продукты белкового происхождения. В рацион нужно включить минимум 60 г животного белка.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врач-эндокринолог объяснила, как избавиться от жира на животе.
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