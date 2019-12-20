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Источник Правда.Ру

Врач-эндокринолог объяснила, как избавиться от жира на животе

Здоровье

Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала, что убрать жир в области живота можно только в том случае, если нормализовать метаболизм. О том, что процесс метаболизма в организме протекает медленно, говорят такие признаки, как сонливость, вялость, упадок сил, выпадение волос, головные боли и быстрый набор веса.

Для того чтобы ускорить метаболизм, специалист рекомендует больше внимания уделить наращиванию мышечной массы. По словам врача, важно следить за тем, чтобы сжечь больше калорий, чем потребить. При этом организм должен получить достаточное количество энергии.

Врач отметила, что не нужно ждать быстрых результатов, организму потребуется время для перестройки.

Ранее "Правда.Ру" писала о питании про похудении.

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