Офтальмологи: конъюнктивит может указывать на заражение COVID-19

Канадские ученые сделали предположение о том, что первым признаком, который может указывать на заражение коронавирусом, является воспаление слизистой оболочки глаза, или конъюнктивит. Из-за попадания в нее бактерий, вируса или грязи слизистая оболочка начинает раздражаться.

Офтальмологи провели исследование, в процессе которого они изучали состояние здоровья 29-летней пациентки. Она обратилась к врачу с жалобами на покраснение глаз. У ее выявили "конъюнктивит" и назначили необходимое лечение, но оно не помогло.

Позже стало известно, что девушка приехала из Азии, где в то время все еще бушевал COVID-19.

Тогда медики отправили пациентку на сдачу теста, который показал положительный результат.

"У девушки не было кашля и лихорадки, поэтому врачи не сразу подумали о том, что одной из причин покраснения глаз может быть коронавирусная инфекция", — отметил доцент кафедры офтальмологии Университета Альберты Карлос Соларте.

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