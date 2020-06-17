Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о достижении успехов в борьбе с COVID-19. Но для полной победы над инфекцией необходима помощь ВОЗ.

"Сейчас нужно не пытаться искать виноватых, а объединиться в борьбе с общей бедой. Сейчас уже есть серьезные успехи в этой борьбе. Надо консолидировать достигнутое и довести дело до конца. Для этого нам неизбежно будет нужна Всемирная организация здравоохранения", — сказал министр по итогам участия в специальной встрече Россия — АСЕАН.