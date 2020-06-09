ВОЗ: России стоит готовиться к всплеску заражений COVID-19

Ослабление режима самоизоляции, введенного в России из-за пандемии коронавируса, - не повод расслабляться. Медики должны быть готовы к тому, что число зараженных будет увеличиваться.

Об этом предупредила Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России.

По ее словам, спровоцировать рост числа инфицированных могут послабления режима ограничений в Москве, которые вступают в силу с сегодняшнего - 9 июня - дня.

"Важно помнить о том, что, когда ограничения начинают сниматься, субъектам системы здравоохранения необходимо продолжать выявлять случаи заражения, отслеживать контакты заболевших - то есть вести профилактическую работу в прежнем объеме. На них теперь ложится двойная нагрузка: обеспечивать предоставление основных медицинских услуг и быстро реагировать на возможный рост новых случаев", - говорит Вуйнович.

Требование носить маски остается актуальным

Представитель Всемирной организации здравоохранения особо подчеркнула, что

населению необходимо продолжать строго соблюдать правила гигиены и ношения масок в общественных местах.

"Важно помнить, что, хотя маски не дают 100% защиты, когда вы находитесь в людных местах (транспорт, торговые центры, магазины), но заслоном на пути вируса все же являются", - сказала Вуйнович.

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