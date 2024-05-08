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Нежнейший омлет с авокадо и помидорами: отличное начало дня с полезным завтраком. Готовится за 5 минут!

Яичный омлет с авокадо: лёгкий и полезный завтрак

0:53
Еда

Ищете полезный завтрак? Приготовьте этот омлет с авокадо, который также поможет поддерживать форму благодаря низкому содержанию калорий. Приготовление этого блюда дома не займёт много времени.

Яичный омлет с авокадо: лёгкий и полезный завтрак
Фото: flickr.com by vidalia_11 is licensed under CC BY 2.0.

Авокадо — это вкусный, питательный суперпродукт, в котором много антиоксидантов, борющихся с хроническими болезнями, а также полезных для сердца жиров. Избавьтесь от вредного холестерина, съедая авокадо каждый день. 

Ингредиенты

  • 2 яйца
  • 1/2 стакана нарезанных помидоров
  • 1 столовая ложка нарезанного лука
  • 1 ломтик цельнозернового тоста
  • Свежее авокадо

Приготовление

Взбейте яйца в миске и приготовьте омлет на среднем огне в сковороде. Добавьте помидоры и лук и выложите омлет на тост. Сверху положите ломтики авокадо и подавайте.

Завтрак за 5 минут из яиц и авокадо
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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