Нежнейший омлет с авокадо и помидорами: отличное начало дня с полезным завтраком. Готовится за 5 минут!

Яичный омлет с авокадо: лёгкий и полезный завтрак

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Ищете полезный завтрак? Приготовьте этот омлет с авокадо, который также поможет поддерживать форму благодаря низкому содержанию калорий. Приготовление этого блюда дома не займёт много времени.

Фото: flickr.com by vidalia_11 is licensed under CC BY 2.0.

Авокадо — это вкусный, питательный суперпродукт, в котором много антиоксидантов, борющихся с хроническими болезнями, а также полезных для сердца жиров. Избавьтесь от вредного холестерина, съедая авокадо каждый день.

Ингредиенты

2 яйца

1/2 стакана нарезанных помидоров

1 столовая ложка нарезанного лука

1 ломтик цельнозернового тоста

Свежее авокадо

Приготовление

Взбейте яйца в миске и приготовьте омлет на среднем огне в сковороде. Добавьте помидоры и лук и выложите омлет на тост. Сверху положите ломтики авокадо и подавайте.