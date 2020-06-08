Завтра Москва вернется к нормальной жизни

В три этапа столицу России выведут из режима ограничений. Процесс завершится до конца июня.

Первый этап стартует уже 9 июня, написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Завтра в Москве начнут работать салоны красоты, парикмахерские, каршеринг, агентства по трудоустройству, ветеринарные клиники, киностудии и студии звукозаписи, научные институты, общественные организации. Частично разрешат работать театрам и концертным организациям – они смогут проводить репетиции. Москвичи смогут свободно посещать кладбища.

С 16 июня свои двери распахнут музеи, зоопарки, выставочные залы, библиотеки, различные агентства, будут демонстрироваться прокатные фирмы. В учреждения культуры москвичи смогут попасть только по электронным билетам. Болельщики вернутся на трибуны, правда, они должны быть наполнены не более чем на 10%. В этот же день начнут работать летние веранды ресторанов и кафе, будут сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках и кабинетах.

На последнем этапе, который назначен на 23 июня, в Москве начнут работать фитнес-клубы и спортивные залы, бассейны, ФОКи, кафе и рестораны, находящиеся в закрытых помещениях. Малышей примут детские сады. Откроют двери учреждения социальной защиты, восстановят навигацию по Москве-реке.

Уже завтра в столице отменят график прогулок, режим самоизоляции и систему.