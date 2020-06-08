С 23 июня в Москве откроют фитнес-клубы, бассейны и детские сады

23 июня в Москве наступит третий этап снятия карантинных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса. В столице снова начнут работать спортивные учреждения. Кроме того, возобновится пассажирская навигация по Москве-реке и не только.

С своем блоге Сергей Собянин написал, что с 23 июня в городе начнут работать фитнес-клубы, бассейны, спортивные комплексы. Также возобновится работа учреждений соцзащиты и детских садов (государственных и частных).

Также с 23 июня детям разрешено кататься на качелях.

По словам градоначальника, о том, когда в городе будут отменены остальные ограничения, будет известно позднее.

С 1 июня в Москве возобновили работу пять станций метро.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Москвы проводят подготовительные работы к отмене системы цифровых пропусков, которая была введена для борьбы с распространением коронавируса.