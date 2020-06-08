После частичного снятия ограничительных мер, которое произойдет 9 июня, москвичи должны будут соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
Об этом предупредил мэр столицы Сергей Собянин на своем официальном сайте.
"В общественных местах жители столицы по-прежнему должны носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Все предприятия и организации обязаны четко выполнять санитарные требования", — пояснил градоначальник.
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