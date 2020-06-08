Москва сохранит социальную дистанцию и масочный режим

После частичного снятия ограничительных мер, которое произойдет 9 июня, москвичи должны будут соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Об этом предупредил мэр столицы Сергей Собянин на своем официальном сайте.