Эксперт Ольга Дайнеко сообщила, что для получения дополнительных пенсионных выплат требуется договоренность с НПФ

Россиянам рассказали о способах формирования второй пенсии

1:41 Your browser does not support the audio element. Страхование

Для того чтобы получить дополнительную пенсию, необходимо подписать договор с частным пенсионным фондом, выбрать программу для накоплений и регулярно делать взносы на свой пенсионный счет. Об этом в интервью агентству "Прайм" рассказала эксперт проекта "Моифинансы.рф" Минфина России Ольга Дайнеко.

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Частные пенсионные фонды работают с вкладами граждан, инвестируя их и увеличивая начисленные средства. Для выбора надежного фонда следует убедиться, что у него есть лицензия, которую можно проверить на сайте Центрального Банка, а также регистрация в системе гарантий страхования вкладов на сайте Агентства страхования вкладов. Наличие этих документов гарантирует, что ваши деньги будут застрахованы до суммы 2,8 миллиона рублей, и даже в случае банкротства фонда, компенсацию выплатит АСВ. Помимо этого, инвесторы получают налоговый вычет.

Также есть возможность присоединиться к программе долгосрочных сбережений, которая предлагает уникальные условия, включая государственное софинансирование вкладов. Однако стоит учитывать, что не все НПФ участвуют в этой программе, но в случае участия размер налогового вычета увеличится, подчеркнула Дайнеко.

Кроме того, каждые пять лет есть возможность перевести средства в другой НПФ без потерь по процентам, если текущая доходность кажется недостаточной. Однако Дайнеко советует не торопиться с выводами, поскольку пенсионные инвестиции являются долгосрочными, и доходность следует оценивать в долгосрочной перспективе.