98% бюджетных медицинских учреждений зарегистрировались в государственной информационной системе ГИС МДЛП (мониторинга движения лекарственных препаратов). О готовности медучреждений к внедрению маркировки препаратов рассказал директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Владимирович Беспалов.
"Система объективно не доработана до сих пор. С 1 июля она, конечно, вряд ли заработает. Хорошо, если подключено 98% бюджетных учреждений. Я, к сожалению, не могу ни проверить, ни опровергнуть эти цифры. Но лично я сомневаюсь, что готовность очень высокая.
Кроме бюджетных учреждений, у нас есть аптеки, есть частные клиники, всевозможные медицинские центры. Как с ними обстоят дела — тоже большой вопрос. Если не оглядываться на реальную готовность этой системы, на готовность именно "в полях" (с точки зрения центрального офиса все может быть отлично), просто наступит лекарственный коллапс, потому что препараты не смогут обращаться и люди останутся без лекарственной помощи. Это серьезный вопрос" — сказал Беспалов.
Данная система призвана легализовать в определенном смысле обращение лекарственных препаратов, не допустить подделок, не допустить переливов из розницы в опт, какие-то серые поставки прекратить. Это идея, безусловно, благая, но идея затратная и с точки зрения трудозатрат, и с точки зрения финансов, и с точки зрения временного, главное, ресурса.
"Предполагается внедрение этой системы на все лекарственные препараты, на абсолютно все препараты, которые обращаются в России, именно лекарственные препараты. Биологически активных добавок, косметики это пока не касается. А так речь идет обо всех лекарственных препаратах. Но в госсегменте, в сегменте лечебно-профилактических учреждений обращаются в основном рецептурные препараты, так что в данном случае речь будет идти, прежде всего, о рецептурных препаратах", — заключил эксперт.
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