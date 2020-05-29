98% бюджетных медицинских учреждений зарегистрировались в государственной информационной системе ГИС МДЛП (мониторинга движения лекарственных препаратов).
В общей сложности в России насчитывается 28 270 медицинских учреждений, из них 5844 — бюджетные, из которых в ФГИС МДЛП зарегистрировались 5725 бюджетных медорганизаций.
Задача ФГИС МДЛП — обеспечить контроль за оборотом лекарственных препаратов, которые подлежат обязательной маркировке с 1 июля 2020 года.
90% уже получили регистраторы выбытия. Они выдаются бесплатно. Регистраторы выбытия используются для вывода из оборота маркированных лекарственных препаратов.
С 1 июля 2020 года производители лекарств, а также медицинские и фармацевтические организации должны будут вносить информацию о препаратах во ФГИС МДЛП.
Благодаря маркировке россияне, используя приложение "Честный ЗНАК", смогут проверить легальность лекарственного препарата, а в случае выявления нарушения направить жалобу.
Ранее "Правда.Ру", в Госдуме обещают разобраться с кредитом в 23% на покупку лекарств в аптеках.
Иван Кипрухин избавился от приставки "и.о.". Его назначили начальников по туризму Республики Карелия.
Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.
Стоит напомнить, что Иван Кирпухин выполняет обязанности руководителя Управления по туризму Республики Карелия с 16 марта. До этого он был руководителем отдела государственной экологической экспертизы и особо охраняемых природных территорий Минприроды Карелии.
До Кипрухина должность начальника управления по туризму занимала Екатерина Биктимирова.
24 января 2020 ее освободили от занимаемой должности начальника управления по туризму. Исполняющим обязанности руководителя ведомства назначили заместителя Виталия Пермякова.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Карелии будут оказывать помощь туристическим фирмам из-за пандемии коронавируса, заявил министр экономического развития Олег Ермолаев. Туристическим компаниям рекомендовано не продавать краткосрочные туры туристам из других регионов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о том, что ситуация с коронавирусом приходит в норму, что позволяет приступить к снятию ограничительных мер.
"В целом ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, мы отмечаем снижение прироста числа заболевших. Эта позитивная тенденция позволила ряду российских регионов поэтапно снимать ограничения. Но такие шаги пока мы делаем очень осторожно", — сообщил Мишустин в пятницу на заседании совета глав правительств СНГ, которое прошло по видеосвязи.
В Псковской области беременной женщине, у которой был диагностирован COVID-19, не оказали своевременную медицинскую помощь.
"На прошлой неделе фельдшер из Невеля на 26-й неделе беременности прошла все круги ада: пять медицинских учреждений футболили человека", — сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на рабочей встрече с псковскими медиками.
Врач Андрей Кондрахин рекомендует после отмены режима самоизоляции все равно соблюдать меры безопасности при нахождении в общественных местах. В таких местах, как торговые центры, магазины, кинотеатры следует находиться в маске.
В салоны красоты специалист рекомендует приходить со своими инструментами. Кроме того, нужно быть осторожными при использовании пробников в косметических магазинах.
Также нельзя забывать о дезинфекции рук и о том, что нельзя дотрагиваться до лица. Фармаколог напомнил, что ни в коем случае нельзя брать продукты перчатками.
В спортивных залах необходимо обязательно дезинфицировать реквизит, к которому прикасался другой человек.
Находясь в закрытых помещениях, нужно соблюдать социальную дистанцию. В фитнес-клубы лучше ходить в хлопковых масках, перчатках и с полотенцами.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Роспотребнадзор разработал новые правила работы для фитнес-клубов.
Палеонтологи из Университета штата Теннеси пришли к выводу, что хищные динозавры, которые жили в юрский период, были склонны к каннибализму.
Ученые изучили более 2,3 тысячи останков аллозавров, которые они нашли в карьере Майгатт-Мур в Колорадо. В процессе исследование в 684 образцах костной ткани были обнаружены отметины, оставленные зубами.
Аллозавры не могли стать жертвами других хищников, так как они находились на самой вершине пищевой цепочки. Ученые обратили внимание, что травмы не похожи на те, которые могли быть получены в ходе схватки.
На основании этого они пришли к выводу, что аллозавры массово поедали друг друга. Считается, что каннибализм среди них был распространен из-за засухи и пожаров.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые выяснили, почему у динозавров были длинные ноги. По словам ученых, крупные виды благодаря длинным ногам двигались "эффективнее". То есть им приходилось тратить меньше энергии на преодоление расстояний по сравнению с мелкими особями.
Очередной пародией побаловал россиян, в особенности москвичей, пародист Максим Галкин.