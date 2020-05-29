98% бюджетных медучреждений подключены к системе маркировки лекарств

98% бюджетных медицинских учреждений зарегистрировались в государственной информационной системе ГИС МДЛП (мониторинга движения лекарственных препаратов).

В общей сложности в России насчитывается 28 270 медицинских учреждений, из них 5844 — бюджетные, из которых в ФГИС МДЛП зарегистрировались 5725 бюджетных медорганизаций.

Зачем нужна маркировка лекарств?

Задача ФГИС МДЛП — обеспечить контроль за оборотом лекарственных препаратов, которые подлежат обязательной маркировке с 1 июля 2020 года.

90% уже получили регистраторы выбытия. Они выдаются бесплатно. Регистраторы выбытия используются для вывода из оборота маркированных лекарственных препаратов.

С 1 июля 2020 года производители лекарств, а также медицинские и фармацевтические организации должны будут вносить информацию о препаратах во ФГИС МДЛП.

Благодаря маркировке россияне, используя приложение "Честный ЗНАК", смогут проверить легальность лекарственного препарата, а в случае выявления нарушения направить жалобу.

Ранее "Правда.Ру", в Госдуме обещают разобраться с кредитом в 23% на покупку лекарств в аптеках.