Доктор медицинских наук Анатолий Альштейн отреагировал на новую версию происхождения коронавируса. Так, китайские ученые путем исследований выяснили, что инфекция появилась не в Ухане, передает телеканал "360".
Вирусолог отметил, что это уже не имеет значения, поскольку в данный момент первоочередной задачей является победа над вирусом, а не поиск места его возникновения.
"Просто начинаются всякие споры кто виноват, что, где… Не важно, кто виноват. Скорее всего, их просто нет, и все это (возникновение COVID-19) произошло естественным путем", — заявил вирусолог HCH.
Продюсеру Иосифу Пригожину и его супруге, певице Валерии отправили пачку лапши быстрого приготовления по почте в качестве гуманитарной помощи.