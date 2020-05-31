Вирусолог оценил новую версию происхождения коронавируса

Доктор медицинских наук Анатолий Альштейн отреагировал на новую версию происхождения коронавируса. Так, китайские ученые путем исследований выяснили, что инфекция появилась не в Ухане, передает телеканал "360".

Вирусолог отметил, что это уже не имеет значения, поскольку в данный момент первоочередной задачей является победа над вирусом, а не поиск места его возникновения.