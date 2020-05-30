Для возвращения к докарантинному режиму после длительной самоизоляции нужно правильно расставлять приоритеты и не перетруждаться.
Об этом рассказал психиатр минздрава Московской области Евгений Старинский.
"Попытки резко влиться в рабочий процесс могут привести к развитию тревоги, стресса, депрессии, что приведет к бессоннице, апатии, ухудшению когнитивных функций, снижению настроения, нарушению аппетита. Для начала нужно ознакомиться с полным списком дел, выстроить приоритеты", — пояснил психиатр.
Экс-музыкант Сергей Шнуров продолжил высмеивать артистов, которые попросили денег у государства из-за эпидемии коронавируса.