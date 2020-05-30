Психиатр рассказал, как прийти в себя после карантина

Для возвращения к докарантинному режиму после длительной самоизоляции нужно правильно расставлять приоритеты и не перетруждаться.

Об этом рассказал психиатр минздрава Московской области Евгений Старинский.