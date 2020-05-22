Кардиолог: COVID-19 способствует образованию тромбов

Заведующий кафедрой интервенционной кардиоангиологии, академик РАН Давид Иоселиани прокомментировал данные о влиянии коронавируса на сердечно-сосудистую систему.

По словам врача, люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, находятся в группе повышенного риска. Это связано с тем, что коронавирусная инфекция приводит к развитию в организме осложнений основного заболевания.

На сегодняшний день существует достаточно данных, которые говорят о том, что коронавирус повышает риск образования тромбозов.

"Опасность грозит любому органу — легким, почкам, ногам, рукам, органам брюшной полости и, что самое страшное, головному мозгу и сердцу. Если нарушено кровоснабжение мозга, это может привести к инсульту мозга. А нарушение поступления крови к сердцу влечёт за собой инфаркт миокарда", — отметил Иоселиани.

Врач также сообщил, что люди, имеющие хронические заболевания, несмотря на пандемию, должны получать необходимую медицинскую помощь и проходить все положенные обследования.