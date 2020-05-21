Политолог Леонид Крутаков: "коронавирус – маркетинговая история"

Почему коронавирус целиком маркетинговый ход и как от пандемии страдают другие больные, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой политолог, публицист, аналитик и доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков.

Окончания выходных дней в РФ: Кто получит выплаты?

"Коронавирус — самая раскрученная болезнь"

— Президент объявил об окончании выходных дней в России 12 мая и сообщил о выплатах семьям с детьми, безработным, о компенсации налогов самозанятым и ИП. Будут прощены некоторые налоги отраслям, пострадавшим от коронавируса: есть перечень отраслей, хотя на самом деле от коронавируса пострадали все. Коллега-журналист с Дальнего Востока сказал: "У нас падение рекламных доходов — 70-80 %, а мы считаемся непострадавшей отраслью". Как вы оцениваете эти события?

— Я не эпидемиолог и не медик. Как медийщик и специалист по общественным связям скажу, что это абсолютно маркетинговая история. Ни одну болезнь так не раскручивали, даже СПИД, как вот эту очередную атипичную пневмонию. Когда задействованы информационные ресурсы (это очень дорогая игрушка — информационная картинка) по всему миру, не только в России, понятно, что под это заложены большие интересы. Кто-то по мелочи на этом наживается: например, маски продают и заставляют носить.

Несмотря на то, что президент снял режим самоограничения, в Москве сказали:

"А мы режим продолжим. Пусть стройки работают, деньги зарабатывают, а мелкий бизнес, парикмахерские и кафе — обойдутся".

Якобы на стройке люди не общаются. Хотя примеры (стройка "Новатэка" в Мурманске, газпромовские стройки на Ямале) показывают, что как раз в закрытых поселках зараза моментально распространяется. В общем, логика в подаче информации отсутствует.

На мой взгляд, это тестирование глобальной системы внушения людям. Создали колоссальный информационный механизм для воздействия на электорат, а теперь провели учения и посмотрели, как он действует.

Хорошо действует. Даже по окружению на самоизоляции у себя в деревне смотрю, насколько люди внушаемы, теряют контроль над собой, впадают в параноидальное состояние. Хотя и болезнь не чудовищная, заболеваемость и смертность невысокие. Достоверных данных почему-то нет, они все разные.

Такое впечатление, что не существует:

медицины,

статистических служб,

системы учета.

Это единственное, что меня напрягает: столько времени прошло — почему нет четкой картины до сих пор?

Президент говорит, что все нормально, а Собянин говорит: нет, еще не нормально, будем продолжать самоизоляцию. Почему так — понятно. Люди же зарабатывают на этом.

Агаларову выделили миллиард рублей. То есть мы сначала оптимизировали медицину, а теперь расплачиваемся. На мой взгляд, московские власти не людей спасают, а себя пытаются прикрыть.

Если это эпидемия или пандемия, то определенный процент людей все равно ею переболеет: кто-то в незаметной форме, кто-то в летальной, к сожалению. Власти просто растягивают это во времени, чтобы не создавать толкучки в медицинских учреждениях и чтобы провалы московской власти в здравоохранении не были видны.

Иначе будет страшный удар по московским властям, если выяснится, что городское здравоохранение не способно справляться с серьезными и критическими ситуациями.

При коронавирусе молчат о других больных

— Ситуация серьезная. С одной стороны, в столице мобилизация: все на борьбу с коронавирусом. Вербуют людей в регионах. Именно вербуют, в ущерб местным медицинским системам, под большие зарплаты. С другой стороны, в Москве все другие службы перестали работать: кардиологии закрываются, к районному терапевту можно попасть только с коронавирусом. Огромное количество онкологических, кардиологических, диабетических больных не могут попасть к врачу. И помощь им сокращается. Это сложный вопрос. Конечно, с коронавирусом нужно бороться, и от него тоже люди умирают. Но ведь никто не посчитал, сколько за это время умерло кардиологических, онкологических, диабетических и прочих больных, которые не смогли вовремя получить помощь.

— Все верно. Что не попало на страницы массмедиа и не получило широкой огласки, того не существует, с точки зрения нынешней власти. Значит, больные будут по-тихому умирать. Помните, в Москве был гололед, и на плитке люди стали ломать себе руки-ноги. Вы рассказали про своего знакомого, который неделю лежал в больнице, потому что не было титановых пластин.

Оптимизировали здравоохранение. Больница была забита людьми с переломами просто потому, что в Москве не было кусочков титана. Это в России, которая занимает первое место в мире по производству титана!

Это же анекдот, правильно? При оптимизации, с точки зрения финансовых показателей, все выглядит отлично: доходы растут — расходы сокращаются. То, что за каждым доходом и расходом стоят человеческие судьбы, этого не видно. А когда касается конкретной ситуации, как сейчас, то выясняется, что твои доходы, миллиарды на счетах людей не спасают.

Тебе нужно из провинции врачей нанимать, а если не хочешь из провинции — ехать в Китай, везти оттуда. Либо спрятать информацию, чтобы никто не знал, сколько в это время умирает сердечников и других больных. У нас же самое страшное — это пандемия COVID, все болезни остальные можно и не считать.

— При том, что от COVID смертность меньше 1 %. У нас в студии на днях был руководитель противопожарного отдела "Гринпис России" Григорий Куксин. Вспоминали лесные пожары 2010 года. Он сказал, что в Москве от смога умерло 55 000 человек, — те, у кого были легочные, сердечные заболевания. Но эта информация известна только в узких кругах. Куксин сказал, что в этом году пожары опять возможны, и ситуацию с коронавирусом они только усугубят.

Коронавирус в России Дата Новые заболевшие Выздоровевшие Умершие 11.05.2020 11 656 5 495 94 12.05.2020 10 899 3 711 107 13.05.2020 10 028 4 491 96 14.05.2020 9 974 5 527 93 15.05.2020 10 598 4 696 113 16.05.2020 9 200 4 940 119 17.05.2020 9 709 4 207 94 18.05.2020 8 926 2 836 91 19.05.2020 9 263 5 921 115 20.05.2020 8 764 9 262 135

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова