Гинеколог объяснила, почему у женщин с COVID-19 рождаются здоровые дети

Врач-гинеколог Надежда Сагаева объяснила, почему у женщин, зараженных коронавирусной инфекцией, рождаются здоровые дети.

Дело в том, что благодаря плацентной ткани в организм ребенка не проникают вирусы. Но есть риск, что ребенок может заразиться воздушно-капельным путем.

Чтобы не допустить угрозу заражения, женщина в процессе родов должна быть в маске, врачи и медсестры должны быть в масках, перчатках и защитном костюме.

Новорожденного ребенка сразу изолируют и возьмут у него анализ на COVID-19.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что по статистике, которая уже есть у ученых-вирусологов, дети обычно переносят заражение коронавирусом легче, чем взрослые. Однако следить за появлением у них симптомов болезни все равно нужно.

Профессор-инфекционист, педиатр из Ирландии Карина Батлер рассказала, в случае возникновения каких симптомов нужно сразу же вызвать врача.