Врач-гинеколог Надежда Сагаева объяснила, почему у женщин, зараженных коронавирусной инфекцией, рождаются здоровые дети.
Дело в том, что благодаря плацентной ткани в организм ребенка не проникают вирусы. Но есть риск, что ребенок может заразиться воздушно-капельным путем.
Чтобы не допустить угрозу заражения, женщина в процессе родов должна быть в маске, врачи и медсестры должны быть в масках, перчатках и защитном костюме.
Новорожденного ребенка сразу изолируют и возьмут у него анализ на COVID-19.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что по статистике, которая уже есть у ученых-вирусологов, дети обычно переносят заражение коронавирусом легче, чем взрослые. Однако следить за появлением у них симптомов болезни все равно нужно.
Профессор-инфекционист, педиатр из Ирландии Карина Батлер рассказала, в случае возникновения каких симптомов нужно сразу же вызвать врача.
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