В Кемерове врачи узких специальностей осматривают детей до года на дому

В Кемерове врачи детской больницы № 1 проводят осмотр детей в возрасте до 1 года на дому.

Из-за распространения коронавируса некоторые плановые виды медицинских услуг малышам не оказывают.

Малыши не останутся без медицинской помощи

В семьи с детьми до года будут выезжать следующие специалисты:

неврологи;

оториноларингологи;

ортопеды;

офтальмологи;

хирурги.

"От того, какой уход ребенок получает первые 12 месяцев, зависит многое для дальнейшего развития детского организма. На первом году медики осматривают ребенка несколько раз. Отклонения развития, выявленные на начальном этапе, успешно поддаются корректировке, а ранняя диагностика позволяет оказывать медпомощь максимально эффективно", — сообщила заведующая консультативно-диагностическим отделением больницы Анна Анисимова.

Каждый врач в день проводит осмотр 10 маленьких пациентов. В поликлиниках составлены графики медосмотров, родителей предварительно предупреждают о дате визита врача.

Ранее педиатр рассказал, как не пропустить симптомы коронавируса у детей.