Геннадий Онищенко: Коронавирус "выдыхается"

Доктор медицинских наук, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России. Он отметил, что она улучшается.

Вирус серьезно ослаблен

"Вирус уже выдыхается… Во всех странах, где были сильные вспышки коронавирусной инфекции, его распространение удалось взять под контроль", — отметил он.

Онищенко призывает власти не игнорировать международный опыт борьбы с COVID-19.

Он отметил, что у России свой собственный путь развития эпидемии. В разных российских регионах разные уровни распространенности заболевания.

В связи с этим мероприятия по борьбе с коронавирусом должны проводиться с учетом ситуации в регионе. Онищенко добавил, что даже в условиях самоизоляции "экономика должна работать".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 11 231 человек. Новые случаи есть почти во всех регионах страны, сообщает оперативный штаб. Почти половина из них - 48,7% - не имели внешних симптомов болезни.