Главный врач инфекционной больницы в поселке Коммунарка Денис Проценко заявил, что медицинские работники заболевают COVID-19 за пределами медицинских учреждений.

"Анализ демонстрирует, что чаще доктора инфицируются не на работе. Ну а потому, что, когда ты в тайвике, в костюме в этом белом, когда ты в респираторе, когда у тебя надеты очки, риск инфицироваться, конечно, гораздо меньше, несмотря на то, что ты в близком находишься рабочем контакте с пациентом", — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала "Россия 1".