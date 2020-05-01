Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила, почему в РФ низкий уровень смертности от коронавируса.
Она заявила, что в России пациенты, зараженные коронавирусом, обеспечены всеми необходимыми для лечения бесплатными препаратами, а также услугами врачей и медперсонала.
Также она отметила эффективность работы российской системы здравоохранения. Все это способствует тому, что смертность от коронавируса находится на очень низком уровне.
Эксперт заявила, что в России система здравоохранения работает как система, а не как отдельные больницы. Кроме того, в России пациентов лечит своевременно в больницах. В связи с этим и смертность среди зараженных коронавирусом ниже, чем в других странах.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России поставлен новый антирекорд по числу новых заболевших. Как сообщает оперативный штаб, днем ранее этот показатель составлял 7099 случаев, то есть инфекция активно распространяется: прирост день ко дню составил 834 человека.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.