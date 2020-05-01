В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила, почему в РФ низкий уровень смертности от коронавируса.

Она заявила, что в России пациенты, зараженные коронавирусом, обеспечены всеми необходимыми для лечения бесплатными препаратами, а также услугами врачей и медперсонала.

Также она отметила эффективность работы российской системы здравоохранения. Все это способствует тому, что смертность от коронавируса находится на очень низком уровне.

Эксперт заявила, что в России система здравоохранения работает как система, а не как отдельные больницы. Кроме того, в России пациентов лечит своевременно в больницах. В связи с этим и смертность среди зараженных коронавирусом ниже, чем в других странах.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России поставлен новый антирекорд по числу новых заболевших. Как сообщает оперативный штаб, днем ранее этот показатель составлял 7099 случаев, то есть инфекция активно распространяется: прирост день ко дню составил 834 человека.