Облепиха и березовый сок не защитят от вирусов

Существует мнение о том, что березовый сок, облепиха и квашеная капуста очень эффективны для защиты от вирусов. Данное утверждение прокомментировал петербургский врач Николай Косенков.

Он утверждает, что эти продукты не укрепляют иммунитет.

"Есть продукты (в том числе и вышеперечисленные), которые могут изменять кислотно-основное равновесие в ЖКТ в кислую или щелочную сторону, что приводит к гибели большого количества вирусов, которые проникли в организм через рот, и уменьшить степень заражения. Это на какое-то время отсрочит развитие заболевания, так как вирус уже развивается в пораженных клетках за пределами желудочно-кишечного тракта", — пояснил врач.

Ранее Николай Косенков заявил, что употребление лимонов, лука и имбиря помогает укрепить иммунную систему организма лишь на короткое время. Специалист пояснил, что как только кислотно-основное равновесие придет в норму, любой вирус снова будет развиваться в пораженных клетках.