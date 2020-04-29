Врач Николай Косенков заявил, что употребление лимонов, лука и имбиря помогает укрепить иммунную систему организма лишь на короткое время.
"Как только кислотно-основное равновесие придет в норму, любой вирус снова будет развиваться в пораженных клетках. Многие продукты, в том числе и цитрусовые, изменяют "кислотно-основное равновесие в ЖКТ", — сообщил специалист.
Таким образом среда преобразуется в кислую или щелочную сторону, по этой причине вирусы погибают, и заболевание может наступить позже.
Но это не панацея, так как данный способ не обладает долгосрочным эффектом.
Эксперт пояснил, что потом вирус может развиваться в пораженных клетках вне желудочно-кишечного тракта. Поэтому такой способ не поможет укрепить иммунитет при пандемии.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, как правильно употреблять лимон, чтобы извлечь из него всю пользу. Для укрепления здоровья подходят и сок, и экстракт и цедра.
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