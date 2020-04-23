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Источник Правда.Ру

Минздрав сообщил об окончании эпидемии гриппа в России

Здоровье

Сезонная эпидемия гриппа в России завершилась.

Об этом сообщает НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России.

«Эпидемия гриппазакончилась. Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в в шести городах. Еще в шести отмечается незначительное превышение"

скрин с сайта НИИ гриппа

По данным медиков, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на сегодня составляет 

  • 321,3 случаев на 100 тыс. человек.

Для сравнения: неделю назад по данному показателю было 400/100 тысяч.

эпидемия минздрав сезонный грипп
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