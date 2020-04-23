Сезонная эпидемия гриппа в России завершилась.
Об этом сообщает НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России.
«Эпидемия гриппазакончилась. Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в в шести городах. Еще в шести отмечается незначительное превышение"
скрин с сайта НИИ гриппа
По данным медиков, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на сегодня составляет
Для сравнения: неделю назад по данному показателю было 400/100 тысяч.
Существенное снижение количества заболевших коронавирусом за сутки в России не является признаком затухания эпидемии.