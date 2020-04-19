Ранее медики и ученые утверждали, что самую большую опасность несут люди, у которых коронавирус протекает бессимптомно.

Однако это мнение решил опровергнуть Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов.

"Это не бессимптомные больные, это здоровые носители. Их нельзя считать больными. Есть такая группа, это те, кто сами не болеют, но переносят вирус и заражают окружающих. Их очень много, в России таких 50%. В основном, молодые люди, дети. Они распространяют вирус и, по сути, делают то, что должна делать вакцина: идет коллективная иммунизация. Когда она достигнет 70%, закончится рост заболевания. Этот процесс хорошо известный среди вирусных инфекций", — утверждает Ершов.