В США испытали первую в мире вакцину от коронавируса на человеке

В США протестировали первую в мире вакцину от коронавируса. Экспериментальная вакцина была испытана на 44-летней американке по имени Дженнифер Халлер.

Женщина рассказала, что вакцина мРНК-1273 напоминает прививку от гриппа.

По ее словам, она не почувствовала после укола боли, но на следующий день у нее стала сильно болеть рука, повысилась температура.

"После этого всё было в порядке", — добавила Дженнифер.

Также известно, что через некоторое время женщине повторно будут вводить вакцину. Кроме того, к участию в эксперименте привлекут еще 44 человек. Все они будут находиться под наблюдением врачей до начала следующей весны.

Ранее мРНК-1273 протестировали на животных. После того, тесты показали положительные результаты, ученые принял решение провести испытания на людях.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России начнутся испытания вакцины от коронавируса на добровольцах. Об этом сообщил генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов. Вакцину планируется протестировать на 60 добровольцах.