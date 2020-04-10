В Москве за последние дни ситуация с распространением коронавируса стала ухудшаться: резко увеличилось число пациентов с пневмонией. Если раньше в больницу ежедневно поступало 500 человек, то сегодня 1300.
Мэр столицы Сергей Собянин после согласования с руководством страны предпринял ряд мер, направленных на борьбу с коронавирусом:
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве медиков и соцработников проверяют на коронавирус.
Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.