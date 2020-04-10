В Москве ухудшилась ситуация с коронавирусом

В Москве за последние дни ситуация с распространением коронавируса стала ухудшаться: резко увеличилось число пациентов с пневмонией. Если раньше в больницу ежедневно поступало 500 человек, то сегодня 1300.

Мэр столицы Сергей Собянин после согласования с руководством страны предпринял ряд мер, направленных на борьбу с коронавирусом:

перепрофилировано 25 больниц (еще 25 будут перепрофилированы в ближайшие дни);

40 поликлиник, в которых проводится компьютерная томография, будут работать в постоянном режиме для диагностики и лечения больных коронавирусом;

будут наращиваться темпы тестирования на коронавирус;

временно (на неделю) будет ограничена или прекращена работа многих организаций города. Будут работать только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города, а также медицинские учреждения, органы власти, правоохранительные органы, финансовые структуры, предприятия связи и транспорта, СМИ. Но они должны хотя бы большую часть специалистов перевести на удаленный режим работы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве медиков и соцработников проверяют на коронавирус.