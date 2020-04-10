В Москве запустили регулярное тестирование граждан, работающих в социальной сфере и в сфере здравоохранения. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что эти категории граждан каждый день помогают жителям столицы, поэтому необходимо обеспечить их безопасность и следить за состоянием их здоровья. Для этого проводятся регулярные тестирования на коронавирус.
В общей сложности скриннинг охватывает около 15 тысяч человек.
Кроме того, рассматривается вопрос о том, чтобы тестирование проводилось и среди сотрудников других городских служб, которые также активно взаимодействуют с людьми, например, работники торговли, транспорта, полицейские.
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