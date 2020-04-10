В Москве медиков и соцработников проверяют на коронавирус

В Москве запустили регулярное тестирование граждан, работающих в социальной сфере и в сфере здравоохранения. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что эти категории граждан каждый день помогают жителям столицы, поэтому необходимо обеспечить их безопасность и следить за состоянием их здоровья. Для этого проводятся регулярные тестирования на коронавирус.

Тесты на коронавирус сдают:

врачи поликлиник, которые ходят к пациентам на дом;

медработники учреждениях;

администраторы поликлиник;

сиделки;

соцработники;

волонтеры.

В общей сложности скриннинг охватывает около 15 тысяч человек.

Кроме того, рассматривается вопрос о том, чтобы тестирование проводилось и среди сотрудников других городских служб, которые также активно взаимодействуют с людьми, например, работники торговли, транспорта, полицейские.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Санкт-Петербурге обследуют горожан, оказавшихся в группе риска из-за угрозы распространения коронавируса.