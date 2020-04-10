Три вакцины от коронавируса готовят к выпуску в России

Три вакцины готовят к выпуску в России. Лекарства должны излечить больных коронавирусом.

Их выпуск анонсировала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Но это уже, очевидно, известные вещи про кандидатные вакцины, которых сначала было 25-27. Сегодня мы говорим о том, что будем готовить к выпуску три вероятностных вакцины, и очень ждем, когда это наступит", — заявила глава ведомства в эфире одного из российских телеканалов.

Ранее в России презентовали супер-тесты, которые могут выявить коронавирус в течение 15-20 минут. В ближайшее время разработку официально зарегистрируют.

А вот китайские врачи предлагают два варианта борьбы с коронавирусом. Методы лечения заключаются в насыщении крови кислородом и переливании плазмы крови от пациентов, которые уже переболели коронавирусом. Сейчас китайские специалисты работают над созданием вакцины против коронавируса. В России донорами плазмы уже стали 11 человек. Все они успешно победили коронавирус. Компоненты крови каждого донора будут перелиты одному-трем пациентам.