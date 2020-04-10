Три вакцины готовят к выпуску в России. Лекарства должны излечить больных коронавирусом.
Их выпуск анонсировала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
"Но это уже, очевидно, известные вещи про кандидатные вакцины, которых сначала было 25-27. Сегодня мы говорим о том, что будем готовить к выпуску три вероятностных вакцины, и очень ждем, когда это наступит", — заявила глава ведомства в эфире одного из российских телеканалов.
Ранее в России презентовали супер-тесты, которые могут выявить коронавирус в течение 15-20 минут. В ближайшее время разработку официально зарегистрируют.
А вот китайские врачи предлагают два варианта борьбы с коронавирусом. Методы лечения заключаются в насыщении крови кислородом и переливании плазмы крови от пациентов, которые уже переболели коронавирусом. Сейчас китайские специалисты работают над созданием вакцины против коронавируса. В России донорами плазмы уже стали 11 человек. Все они успешно победили коронавирус. Компоненты крови каждого донора будут перелиты одному-трем пациентам.
Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.