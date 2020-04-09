Китайские врачи предлагают два способа лечения коронавирусной инфекции

Китайские врачи рекомендуют два наиболее эффективных по их опыту способа лечения коронавируса. Об этих способах в эфире "60 минут" рассказал корреспондент ВГТРК в Пекине Александр Балицкий.

Методы лечения заключаются в насыщении крови кислородом и переливании плазмы крови от пациентов, которые уже переболели коронавирусом. Сейчас китайские специалисты работают над созданием вакцины против коронавируса.

В Москве уже проводили первые процедуры по переливанию зараженным COVID-19 плазмы крови доноров, которые смогли справиться с вирусом.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Китай надеется протестировать вакцину от коронавируса за рубежом.