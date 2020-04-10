В России научились выявлять коронавирус за 20 минут

Экспресс-тесты с чипами презентовали в России. Разработчики заявляют, что они определяют коронавирус за 15-20 минут.

Традиционные тесты работают на основе полимеразной цепной реакции. Чтобы выявить вирус, их требуется подвергать разным температурам. Новая же разработка работает иначе — на основе изотермической амплификации.

"Данная тест-система также разработана в Центре технологий и микрофабрикации ФНКЦ ФХМ ФМБА России. Она позволяет проводить исследования на наличие в биоматериале антител к новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2", — рассказали в Федеральном медико-биологическом агентстве.

Новый тест является 96-луночным планшетом с оптической регистрацией результатов. Систему официально зарегистрируют на следующей неделе. А вот вакцину от коронавируса обещают создать к концу года.

Напомним, что на сегодняшний день в России зарегистрировано 11 917 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки их число увеличилось на 1786. В стране зафиксировано 94 летальных исхода. Новые случаи выявлены в 57 регионах, больше всего их в Москве.