В ближайшее время не стоит ожидать, что ежедневный прирост заболевших коронавирусом будет снижаться.

Такое мнение порталу "Ура.ру" высказал врач-эпидемиолог Тимур Пестерев.

"Те цифры, которые мы имеем сегодня, не говорят о каком-то другом сценарии развития пандемии коронавируса в России. Это не взрывной рост. Мы, как и запланировано, движемся к пику заболеваемости. В течение этой и следующей недели будем двигаться к пику, потом его пройдем, тогда и статистика по заболеваемости пойдет на спад. Поэтому вероятно, что в течение этой недели цифры будут еще расти", - пояснил эпидемиолог.