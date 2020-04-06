Тесты на коронавирус и аппараты ИВЛ будут ввозиться в РФ беспошлинно

Правительство России внесло дополнения в список медицинских изделий, которые ввозятся на территорию страны без пошлин. Перечень пополнили тесты на коронавирус нового типа, а также аппараты искусственной вентиляции легких. Решение было принято в рамках борьбы с распространением нового типа коронавируса.