Правительство России внесло дополнения в список медицинских изделий, которые ввозятся на территорию страны без пошлин. Перечень пополнили тесты на коронавирус нового типа, а также аппараты искусственной вентиляции легких. Решение было принято в рамках борьбы с распространением нового типа коронавируса.
"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость", - сказано в документе на сайте правительства.
Пока решили защитить только детей и подростков.