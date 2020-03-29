Вакцинация от коронавируса начнет давать результат только через несколько лет после её изобретения. С таким мнением выступил президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль.

"Но мы не можем остановить всю страну на этот период. Нам следует спокойно пройти по острию ножа", - считает врач.

"Уменьшению его будут способствовать возрастающий иммунитет у переболевших, включая легкие формы, и получение вакцины и вакцинация населения, как сейчас происходит при гриппе, кори, ветрянке, оспе и прочих", - добавил медик.