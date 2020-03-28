В Китае рассказали, как нужно промывать нос для профилактики

Людей тотально призывают мыть руки и носить маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос. Фармацевт аптеки третьей больницы Пекинского университета Ван Хайин обращает внимание на то, что промывать нос нужно не менее одного раза в день, поскольку через него в организм попадает воздух.