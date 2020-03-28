Людей тотально призывают мыть руки и носить маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос. Фармацевт аптеки третьей больницы Пекинского университета Ван Хайин обращает внимание на то, что промывать нос нужно не менее одного раза в день, поскольку через него в организм попадает воздух.
"Для большинства людей достаточно промыть носовую полость кипяченой водой, близкой к температуре тела. Слишком высокая или слишком низкая температура может раздражать слизистую оболочку носа и вызывать дискомфорт", - пояснил Хайин.
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