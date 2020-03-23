Ангела Меркель находится на карантине из-за коронавируса

Врач, который делал прививку канцлеру Германии Ангеле Меркель, оказался зараженным коронавирусом.

"Канцлеру после сегодняшней встречи с представителями СМИ доложили, что у врача, который делал ей в пятницу профилактическую прививку, обнаружили коронавирус", — сообщил представитель кабмина Штеффен Зайберт.

В настоящее время Меркель находится на карантине. Она будет работать удаленно. В ближайшее время ей будет нужно сдать несколько анализов на коронавирус.

Врач, у которого выявили коронавирус, прививал Меркель от пневмококка. В Германии эту прививку делают людям старше 60 лет, чтобы снизить риск заболеваний ОРВИ и предотвращения их осложнений.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Ангела Меркель закупилась вином и туалетной бумагой.