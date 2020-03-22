Ангела Меркель закупилась вином и туалетной бумагой

Канцлера Германии Ангелу Меркель сфотографировали в одном из берлинских супермаркетов с тележкой. Политик покупала туалетную бумагу, вино и мыло.

"Отрадно видеть, что госпожа канцлер ходит в супермаркет, как и любой другой гражданин, даже во времена пандемии. Остается только надеяться, что ей удалось сохранить безопасное расстояние в два метра от других покупателей", - пишут немецкие СМИ.

Однако у немцев это фото вызвало кучу вопросов. Они не поверили, что фото реальное, к тому же, политик была сфотографирована без медицинской маски, что не очень логично в период пандемии коронавируса.