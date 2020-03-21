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Русская колбаса вызвала восхищение у японского диетолога

Здоровье

Диетолог из Японии Маюко Имаидзуми выразила восхищение полукопченой колбасой, приготовленной по русскому рецепту. Девушка утверждает, что этот продукт может существенно сэкономить время при приготовлении пищи, что делает его незаменимым при домашнем карантине.

"Русская колбаса имеет такие питательные вещества, как протеин, цинк и жиры. Её можно хранить при комнатной температуре, поэтому можно запастись на случай чрезвычайных ситуаций. Между тем в ней много соли, поэтому слишком налегать на колбасу не стоит", - рассказала Имаидзуми.

"Салями и колбаса — это не только прекрасная закуска к выпивке. Сейчас выход из дома ограничен, поэтому попробуйте изменить свой подход и использовать ингредиенты, из которых вы обычно не готовите. Я думаю, это поднимет вам настроение", - добавила диетолог.

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