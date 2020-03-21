Молодого человека госпитализировали с диагнозом коронавирус нового типа в Челябинской области. Он стал первым заболевшим COVID-19 в регионе. Ранее мужчина вернулся из Испании.

"Сегодня подтвердился первый случай заболевания коронавирусом в регионе. Это молодой человек из Миасса, который вернулся из поездки в Испанию. Сразу по приезде у него были взяты анализы, он был изолирован. Чувствует себя хорошо, болезнь протекает в лёгкой форме", - сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.