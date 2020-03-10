Яблочный уксус существенно снижает уровень сахара в крови

Греческие врачи утверждают, что яблочный уксус способен оказывать положительное действие на организм человека. Оказывается, данный продукт помогает замедлить процесс пищеварения в желудке и препятствует резкому скачку сахара в крови.

Специалисты провели эксперимент, в котором участвовали люди с диабетом. В результате оказалось, что у пациентов, которые регулярно добавляли в пищу яблочный уксус, процесс пищеварения замедлялся, благодаря чему сахара медленно всасываться в кровь.

Врачи советуют людям с сахарным диабетом включить в свой рацион питания яблочный уксус или разбавлять его водой. Но специалисты напоминают об опасности его употребления в неразбавленном виде.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что наномашины регулируют уровень сахара в крови.