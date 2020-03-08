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Названы напитки, которые можно хранить только в холодильнике

Здоровье

Помимо молочных продуктов, хранить в прохладном месте нужно и заменители молока на на основе сои, миндаля, риса, поскольку они содержат большое количество белка. Об этом рассказала член Испанского общества по безопасности и качеству пищевых продуктов Роза Мария Урдиалес.

Также в холодильнике нужно хранить и открытые соки. После распаковки они могут храниться охлажденными около пяти дней, свежевыжатые соки - не более двух дней. Охлаждать необходимо и напитки, богатые пробиотиками, например, чайный гриб или кефир. Низкие температуры замедлят брожение и выделение углекислого газа.

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