Помимо молочных продуктов, хранить в прохладном месте нужно и заменители молока на на основе сои, миндаля, риса, поскольку они содержат большое количество белка. Об этом рассказала член Испанского общества по безопасности и качеству пищевых продуктов Роза Мария Урдиалес.
Также в холодильнике нужно хранить и открытые соки. После распаковки они могут храниться охлажденными около пяти дней, свежевыжатые соки - не более двух дней. Охлаждать необходимо и напитки, богатые пробиотиками, например, чайный гриб или кефир. Низкие температуры замедлят брожение и выделение углекислого газа.
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