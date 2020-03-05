Эксперты назвали способ нормализации сердечного ритма

Ученые из Австралии провели исследование с целью определить влияние различных факторов на сердечный ритм. В результате было доказано, что на здоровье сердца негативно отражается алкоголь, а вот отказ от него нормализует сердечный ритм.

В исследовании приняли участие 140 пациентов в возрасте около 62 лет, у которых была мерцательная аритмия. Большую часть участников составляли мужчины.

Они употребляли алкоголь в умеренных количествах (10 и более стандартных порций спиртного в неделю).

"Одна стандартная порция — это около 12 граммов чистого алкоголя", — уточнили эксперты.

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