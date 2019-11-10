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Автор Евгений Стриж

Радиация может облегчить тахикардию

Здоровье print

Новый метод терапии способен помочь людям, страдающим проблемами с сердечным ритмом, или тахикардией.

Об этом сообщают ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе. По их данным, облучение определенных участков предотвращает рецидив как минимум на два года. Как работает лечение радиацией и не опаснее ли оно, чем болезнь?

Как работает метод

Речь в материале ученых идет о желудочковой тахикардии (ЖТ) - учащенном (более 100 ударов в минуту) ритме биения сердца, который может привести к его остановке. Также в ходе приступов нарушается кровоснабжение органов и падает артериальное давление, что чревато потерей сознания и даже смертью.

«Пациенты с ЖТ, которым не слишком помогает обычная терапия, становятся ограничены в лечении. Новый вариант терапии позволяет им улучшить качество жизни, а также снизить симптомы ЖТ всего за одно посещение врача», - сообщает доктор Клиффорд Робинсон, доцент кафедры радиационной онкологии и кардиологии и руководитель исследования.

Облучение занимает около 10 минут, а пациенты могут в тот же день вернуться домой. Технология немного схожа со схемой лечения рака: сначала врачи используют сканирование, чтобы определить критичные места, а затем облучают их радиацией.

Исследователи отмечают, что излучение эффективно работает наравне с традиционной абляцией (удалением локальных образований с тканей организма).

Первые результаты: выживаемость улучшилась. Но есть и минусы

«Пока остается загадкой, как именно радиация останавливает ЖТ. Но очень хорошо, что оборудование для нового метода есть в любой больнице, где проводят лучевую терапию раковых заболеваний», - комментирует Робинсон.

Команда Робинсона сообщила, что среди 19 пациентов, которым провели радиационную терапию, на 19% реже фиксировались повторные приступы ЖТ в течение двух лет после однократного облучения. В течение года выжили 72% пациентов, в течение двух лет - 52%. Также обнаружились и побочные эффекты: у двух выживших оказались повреждены слизистые оболочки, а также образовались фистулы (свищи из внутренних органов наружу), которые требовали операционного вмешательства.

Доктор Байрон Ли, директор электрофизиологической лаборатории Калифорнийского университета, прокомментировал исследование в положительном ключе. «Однажды мы сможем лечить все виды аритмии без использования инвазивных процедур и лекарств. Технология еще в самом начале пути, и нужно уточнить долгосрочные риски, но в конечном итоге она может произвести революцию в лечении проблем с сердечным ритмом», - прокомментировал специалист.

Фото:migrant-gid.ru

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Радиация может облегчить тахикардию
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