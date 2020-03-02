Сокращаемым медикам предложили заняться сельским хозяйством

В якутском селе Мындыгай в участковой больнице местный Минздрав принял решение сократить штат медработников. Планируется оставить:

одного врача;

одного фельдшера;

трёх медсестёр.

Численность населения составляет около 1000 человек. Глава сельсовета Анна Флегонтова при этом заявила, что министр здравоохранения Якутии Елена Борисова посоветовала сокращенным медработникам поискать работу в сельском хозяйстве.

"Министр сказала, что в нашем селе сельское хозяйство очень развито, поэтому медработникам, оставшимся без работы, можно им заняться", — заявила руководитель села Мындыгай.

Медиков, разумеется, такое предложение возмутило.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что выпускникам медвузов хотят запретить работать в частных клиниках.