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Сокращаемым медикам предложили заняться сельским хозяйством

Здоровье » Здравоохранение

В якутском селе Мындыгай в участковой больнице местный Минздрав принял решение сократить штат медработников. Планируется оставить:

  • одного врача;
  • одного фельдшера;
  • трёх медсестёр.

Численность населения составляет около 1000 человек. Глава сельсовета Анна Флегонтова при этом заявила, что министр здравоохранения Якутии Елена Борисова посоветовала сокращенным медработникам поискать работу в сельском хозяйстве.

"Министр сказала, что в нашем селе сельское хозяйство очень развито, поэтому медработникам, оставшимся без работы, можно им заняться", — заявила руководитель села Мындыгай.

Медиков, разумеется, такое предложение возмутило.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что выпускникам медвузов хотят запретить работать в частных клиниках.

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Сокращаемым медикам предложили заняться сельским хозяйством
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