Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков выступил с предложением запретить выпускникам медицинских вузов в течение шести лет работать в частных больницах и клиниках.
Цветков считает, что данная мера поможет уменьшить отток медицинского персонала из государственных учреждений.
"Сегодня в частные медицинские учреждения уходит около 17% выпускников", — сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья граждан Дмитрий Морозов.
Напомним, что ранее именно из-за нехватки медицинских кадров произошло скандальное увольнение хирургов в двух больницах Нижнего Тагила. Специалисты жаловались на низкие заработные платы и высокую нагрузку, так как врачам приходилось работать не на одну ставку.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что выпускники медвузов не готовы к работе.
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