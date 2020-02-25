Выпускникам медвузов хотят запретить работать в частных клиниках

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков выступил с предложением запретить выпускникам медицинских вузов в течение шести лет работать в частных больницах и клиниках.

Цветков считает, что данная мера поможет уменьшить отток медицинского персонала из государственных учреждений.

"Сегодня в частные медицинские учреждения уходит около 17% выпускников", — сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья граждан Дмитрий Морозов.

Напомним, что ранее именно из-за нехватки медицинских кадров произошло скандальное увольнение хирургов в двух больницах Нижнего Тагила. Специалисты жаловались на низкие заработные платы и высокую нагрузку, так как врачам приходилось работать не на одну ставку.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что выпускники медвузов не готовы к работе.