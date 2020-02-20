Терапевт Виктор Лишин рассказал о заболеваниях, при наличии которых нужно отказаться от горячего душа или ванны. Это связано с тем, что под воздействием горячей воды кровь активнее притекает к внутренним органам, что может привести к обострению болезней.
По словам врача, людям, страдающим болезнями сердца и сосудов на начальном этапе, водные процедуры нужно сократить до 20 минут. Если же заболевание в средней или тяжелой формах, от водных процедур лучше отказаться.
Врач не советует принимать горячий душ при наличии:
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что горячая ванна поможет поддержать физическую форму.
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