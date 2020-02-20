Врач рассказал, кому нельзя принимать горячий душ

Терапевт Виктор Лишин рассказал о заболеваниях, при наличии которых нужно отказаться от горячего душа или ванны. Это связано с тем, что под воздействием горячей воды кровь активнее притекает к внутренним органам, что может привести к обострению болезней.

Кому нельзя принимать горячий душ и ванну?

По словам врача, людям, страдающим болезнями сердца и сосудов на начальном этапе, водные процедуры нужно сократить до 20 минут. Если же заболевание в средней или тяжелой формах, от водных процедур лучше отказаться.

Врач не советует принимать горячий душ при наличии:

дерматита;

высыпаний на теле;

псориаза;

тромбоза;

варикоза;

ОРВИ;

язвы;

гастрита;

сахарного диабета.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что горячая ванна поможет поддержать физическую форму.