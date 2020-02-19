Врач-пульмонолог Лариса Матько рассказала, какое влияние оказывают вейпы на самого курильщика и окружающих.
"Вредное воздействие вейпов до конца не доказано, но это связано с тем, медики относительно недавно начали интересоваться этой проблемой. Сейчас среди пациентов стали чаще встречаться люди, у которых имеются проблемы дыхательной системой, сердцем и нервной системой", — сообщила врач.
Специалист отметила, что если курение вейпов происходит в закрытом помещении, то это может сильно влиять на близких. Так, у детей, могут быть аллергия, бронхоспазмы и даже удушье.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Минздрав может запретить вейпы через "несколько лет".
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